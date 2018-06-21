تركي آل الشيخ أنفق 4.8 مليون دولار على سيارة بوغاتي- (صور)

“القدس العربي”: كشف موقع “ميدل إيست آي” أن رئيس الهيئة الرياضية السعودية، تركي آل الشيخ، أنفق 4.8 مليون دولار على سيارة بوغاتي تشيرون الرياضية، في الوقت الذي من المفترض فيه أن حكومة بلاده تشن “حملة على الفساد” وتشجع سياسة التقشف.

ووفقاً لوثائق نشرها الموقع، فإن آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قام في سبتمبر/أيلول 2017 ، بدفع مبلغ 18 مليون ريال سعودي (4.8 مليون دولار) لشراء سيارة بوغاتي تشيرون الرياضية، التي كانت موجودة في مقر شركة بوغاتي في فرنسا.

وذكر “ميدل إيست آي” أن المبلغ الذي دفعه آل الشيخ ذهب إلى سعيد محمد بطي القبيسي، رئيس شركة سنتوريون للاستثمارات، وهي شركة مقرها أبو ظبي تستثمر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتبادل الأموال وتجارة التجزئة. والقبيسي، وفقا لمجلة “فوربس″، هو الرجل رقم 887 الأغنى في العالم، مع ثروة تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار.

ووفقا للوثائق التي نشرها الموقع، يُظهر وصل الدفع لثمن البوغاتي أنه تم في تاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2017، أي بعد بثلاثة أيام من الإعلان عن تعيين آل الشيخ رئيسا للهيئة الرياضية السعودية في 6 سبتمبر/أيلول 2017.

وحسب الموقع الإلكتروني لبوغاتي، فإن تشيرون الرياضية، التي تم إنتاج عدد محدود منها، “هي قطعة فنية هندسية وفريدة من نوعها مثل مالكيها”. ويبلغ السعر الأساسي للسيارة 2.7 مليون دولار، إلا أن عددها المحدود يجعل منها قطعة هامة ومميزة لهواة جمع السيارات الفريدة.

وقال أحد خبراء السيارات الفاخرة، الذي فضل بقاء هويته مجهولة بسبب علاقاته مع السعودية، إن الناس يدفعون مبالغ خيالية مقابل هذه السيارات”.

ويأتي إنفاق هذا المبلغ الضخم لآل الشيخ على البوغاتي في وقت تقول فيه السلطات في السعودية إنها تنفذ خطط تقشف، وتطالب السعوديين بتحمل بعض المصاعب، إلى جانب الحملة المزعومة على الفساد التي شنها ولي العهد بن سلمان لملاحقة منافسيه في المملكة.