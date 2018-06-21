﻿«ذقن الماعز» مزحة من رونالدو أم غيرة من ميسي؟

موسكو – د ب أ: قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترك لحيته الصغيرة تنمو حتى نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، وهو ما ينظر إليه البعض على إنه ادعاء من اللاعب بأنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وفاجأ رونالدو الجميع بالخروج يوم الأربعاء إلى الملعب الذي استضاف مباراة البرتغال أمام المغرب بلحيته الصغيرة. وحسم رونالدو المباراة بهدف سجله بالرأس ليرفع رصيده من الأهداف في هذا المونديال إلى أربعة أهداف، بعدما سجل ثلاثية في مرمى إسبانيا في المباراة الأولى للمجموعة الثانية. وفسر البعض لحية كريستيانو بأنها رسالة إلى عالم كرة القدم، حيث أن هذه اللحية الصغيرة ترمز إلى ذقن الماعز، وكلمة ماعز بالإنكليزية تتكون من الحروف ذاتها التي تكون جملة «الأعظم في كل الأوقات». ورغبة كريستيانو في أن يكون الأفضل في التاريخ ليس سرا يخفى على أحد. وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنافس الأشرس لرونالدو خلال العقد الأخير، ظهر على غلاف «مجلة «بيبر» الأمريكية الشهيرة بصحبة ماعز، ولكن رونالدو أكد بعد لقاء المغرب أن لحيته لا علاقة لها بهذا الأمر. وقال: «كانت مزحة مع كواريزما، في اليوم السابق لمباراة إسبانيا كنا في حمام البخار وكنت أقوم بالحلاقة، في النهاية تركت لحيتي الصغيرة وقلت إذا سجلت غدا سأتركها حتى نهاية البطولة، وبالفعل كنت محظوظا». ويعتبر رونالدو (33 عاما) أحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ، فقد فاز عبر مسيرته بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وحصد جائزة الكرة الذهبية خمس مرات أيضا وتوج بلقب كأس أمم أوروبا مع البرتغال في 2016.