﻿ساوثغيت ينظر إلى الجانب المضحك لإصابته بخلع في الكتف

ريبينو (روسيا) – رويترز: قال غاريث ساوثغيت مدرب انكلترا إنه سيكون عليه الحذر في احتفالاته بأهداف منتخب بلاده في كأس العالم بعدما تعرض لخلع في الكتف خلال الركض في يوم راحة الفريق.

وارتدى ساوثغيت حمالة كتف خلال حديثه اليومي مع لاعبي انكلترا. وقال: «ربما لن احتفل بالأهداف بطريقة رياضية في المستقبل. الطبيب قال إن تسديد أي لكمة في الهواء ليس خيارا مطروحا». وتلقى ساوثغيت، الذي فاز فريقه 2-1 على تونس يوم الاثنين وسيواجه بنما الأحد في المجموعة السابعة، العلاج في مستشفى قريب من مقر إقامة انكلترا وسيكون تحت رعاية طبيب المنتخب. وقال: «نملك فريقا طبيا رائعا وكنا هناك سريعا. كان من المفترض أن يحصلوا على راحة لأن اللاعبين كانوا في راحة وتسببت في إزعاجهم». ورغم شعوره بألم قال ساوثغيت إنه يفضل أن يتعرض لإصابة وأن يظل كل اللاعبين في حالة جيدة. وقال: «من الأفضل أن أكون أنا المصاب وليس اللاعبين. شعروا بالمفاجأة خلال اجتماع الفريق وسألوا ماذا فعلت». وأضاف: «أشعر بالضيق لأنني كنت في طريقي لتحطيم رقمي القياسي في الركض لمسافة عشرة كيلومترات».