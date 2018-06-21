﻿صلاح ولهيطة ينفيان وجود أزمات داخل المنتخب المصري

غروزني – د ب أ: نفى نجم المنتخب المصري محمد صلاح وجود خلافات بين لاعبي المنتخب.

وجاء تصريح صلاح (26 عاما) بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمنتخب داخل مصر في أعقاب هزيمته 1/3 أمام روسيا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وشدد مهاجم ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المنتخب المصري متماسك وموحد وقال: «ليست هناك خلافات بيننا، نحن نحترم بعضنا البعض».

وكان صلاح ورفاقه تأهلوا لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990. غير أن توديع المنتخب الذي حصل على كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، كأس العالم في روسيا قبل وصول دور الـ16 أصبح حتميا حتى قبل مباراته أمام السعودية. وفي مصر تعالت الأصوات المنادية صراحة بإقالة مدرب المنتخب هيكتور كوبر. كما يتهم أعضاء المنتخب بوضع مصالحهم الشخصية فوق مصالح الفريق.

وأثارت زيارة وفد من مشاهير مصر المنتخب في الفندق الذي يقيم به لغطا واسعا على الساحة المصرية. وكانت الزيارة قبل لقاء المنتخب أمام روسيا والذي انتهى بخسارة المصريين 1/3، ما عزز الشكوك في قدرة القائمين على الكرة في مصر على الإعداد المحترف لأهم بطولة كروية على مستوى العالم.

ونفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري ما تردد عن وجود خلافات داخل الفريق، بعد التصريحات التي نسبت لصلاح والشائعات التي أثيرت حول وقوع مشادة بين عصام الحضري، حارس الفراعنة وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى. وأكد لهيطة أن الحضري بالتأكيد شعر بالحزن لعدم مشاركته في أول مباراتين للفراعنة في ظل سعيه لأن يصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يشارك في كأس العالم في سن الخامسة والأربعين، ولكنه نفى حدوث أي مشكلة بينه وبين ناجي. كما نفى لهيطة وجود أي مشكلة بينه وبين صلاح، مشيرا إلى أن لاعب ليفربول خرج بنفسه ليؤكد أن الأجواء داخل معسكر المنتخب المصري مثالية رغم الخروج رسميا من المونديال.