﻿خضيرة: تغيير الأداء وليس التشكيلة مفتاح المنتخب الألماني

سوتشي – د ب أ: الحديث طوال الاسبوع حول معسكر المنتخب الألماني كان يركز على تغيير محتمل في التشكيلة الأساسية لبطل العالم قبل مواجهته الحاسمة مع نظيره السويدي، ولكن التغيير الأكثر أهمية يتعلق بالأداء، وفقا للاعب الوسط سامي خضيرة.

وقال خضيرة: «لا نتحدث عن لاعبين دخلا أو لاعبين خرجا، إذا لعبنا بالطريقة التي ظهرنا بها أمام المكسيك لن يتغير شيئا». ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره السويدي غدا السبت في سوتشي ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال روسيا عقب هزيمة الماكينات في المباراة الأولى أمام المكسيك بهدف. وقال المدافع ماتس هوميلز: «الآن نعود لثقتنا القديمة، ونحن في طريقنا لقلب الأمور لصالحنا». ويحتاج المنتخب الألماني للفوز على السويد ثم كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة لضمان العبور لدور الستة عشر. وقال المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه الذي يعمل ضمن الجهاز الفني للمدرب يواخيم لوف في روسيا: «قدمنا أفضل مبارياتنا تحت ضغط، والآن علينا أن نحقق المراد».