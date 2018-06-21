﻿مباريات اليوم: المنتخب البرازيلي يسعى إلى التوهج أمام كوستاريكا… وأيسلندا تبحث عن مفاجأة جديدة

موسكو – د ب أ: لدى المنتخب البرازيلي الكثير لإثباته أمام المنتخب الكوستاريكي عندما يلتقيان في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم اليوم بعدما تعثر وتعادل أمام سويسرا في مباراته الافتتاحية 1/1.

ويأمل المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولة خمس مرات، أن يتمكن نيمار من الشفاء من إصابته في الكاحل وألا تؤثر الإصابة عليه في مباراة كوستاريكا مثلما حدث في مباراة المنتخب السويسري، الذي قام بمضايقة اللاعب كثيرا عن طريق ارتكاب العديد من الأخطاء ضده.

وقال فيليب كوتينيو: «يرتكب ضده العديد من الأخطاء. إنه يركل كثيرا». ويعتمد أيضا منتخب كوستاريكا على الجانب البدني وسيكون تعلم من المنتخب السويسري، كما انه سيسعى أيضا للتسجيل بعدما خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الصربي صفر/1.

ويمكن للمنتخب الصربي أن يحسم تأهله إلى دور الستة عشر بالفوز على المنتخب السويسري. حيث كانت آخر مرة يصعد فيها لهذا الدور في مونديال فرنسا 1998 عندما كان يلعب بأسم ما تبقى من يوغوسلافيا.

ويلتقي أيضا اليوم بالمجموعة الرابعة أيسلندا ونيجيريا. ويدخل منتخب أيسلندا المباراة منتشيا بتعادله مع المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب مرتين، 1/1 في مباراتهما الافتتاحية.

ويعاني يوهان بيرغ غدموندسون من إصابة عضلية، لذلك قد يشارك روريك جيسلاسون في التشكيلة الأساسية للمنتخب الأيسلندي. وخسر المنتخب النيجيري مباراته الافتتاحية في المجموعة الرابعة أمام كرواتيا صفر/2، لكن لا يزال في اعتقاده أن بإمكانه التأهل لمراحل متأخرة في المونديال الروسي. وقال أوديون إيغالو مهاجم المنتخب النيجيري: «نعمل بكد استعدادا لمباراتنا المقبلة لأننا نريد رسم البسمة على وجوه الجماهير النيجيرية».