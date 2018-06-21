﻿المجموعة الثالثة: فرنسا تقصي بيرو بهدف مبابي وتحسم تأهلها إلى الدور الثاني

إيكاترنبيرغ (روسيا) – د ب أ: حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني بكأس العالم المقامة بروسيا إثر تغلبه على بيرو 1/صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم، كما حافظ زميله الحارس هوغو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفالا بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والمحاولات التهديفية، وصنع لاعبوه عدة فرص كانت كفيلة بحسم المواجهة من الشوط الأول، لكنه اكتفى بهدف مبابي وهو ما كاد أن يدفع ثمنه خلال الشوط الثاني.

وتطور أداء بيرو بشكل كبير خلال الشوط الثاني حيث تفوق في الاستحواذ لفترات طويلة، كما كثف تركيزه بشكل كبير على الجانب الهجومي أملا في التسجيل والحفاظ على الاستمرار في البطولة، لكن لاعبيه لم يترجموا أي فرصة لهدف، كما عانده الحظ عندما تصدى القائم لكرة من لويس أكوينو مبكرا في الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الفرنسي، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على أستراليا 2/1، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وحسم تأهله، بينما تأكد انتهاء مشوار بيرو حيث ظلت بدون نقاط بعدما خسرت مباراتها الأولى أمام الدنمارك صفر/1 .ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بين الدنمارك الثاني بأربع نقاط، وأستراليا الثالث بنقطة واحدة.