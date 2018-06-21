﻿ محكمة كورية جنوبية تحظر قتل الكلاب لأكل لحمها

سيول ـ أ ف ب: حظرت محكمة في كوريا الجنوبية قتل الكلاب لأكل لحمها، وهو قرار يمكن أن يشكّل خطوة على طريق حظر أكل لحوم الكلاب نهائياً في هذا البلد، كما يأمل نشطاء الرفق بالحيوان.

ويستخدم لحم الكلاب في إعداد أطباق تقليدية في كوريا الجنوبية، ويّقدّر عدد الكلاب التي يؤكل لحمها في هذا البلد بمليون سنويا.

لكن استهلاك لحوم الكلاب آخذ في الانحسار هناك، وصار يُنظر للكلب على أنه رفيق وحارس وليس حيوانا يؤكل لحمه.

وفي أوساط الشباب يندر أن يوجد من ما زال يأكل لحم كلب.

أما السلطات، فبرّرت قرارها بمراعاة النظافة والصحة العامة، وأيضا لمنع قتل الحيوانات بوسائل وحشية.

لكن هذا القرار القضائي يمكن أن يحقق ما يصبو إليه أنصار الرفق بالحيوان.

وقالت كيم كيونغ أون محامية منظمة «كير» المدافعة عن الحيوانات: «نأمل أن يشكّل قرار المحكمة الأخير لحظر أكل لحوم الكلاب تماما».