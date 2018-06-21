﻿«إنستغرام» تعلن تخطي عدد مستخدميها عتبة المليار

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلنت «إنستغرام» أن عدد مستخدميها تخطى عتبة المليار مستخدم نشط، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد، ولا سيما من الشبان، على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك والتي تركز على مشاركة الصور والفيديو.

وأتى الاعلان عن هذا الإنجاز خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم، في سان فرانسيسكو وكشف خلالها النقاب أيضاً عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها الى الساعة.

وقال سيستروم: «لدينا الآن مجتمع مكوّن من مليار مستخدم».

وبعد ان كان عدد مستخدميها في ايلول/سبتمبر لا يزيد عن 800 ألف اصبحت إنستغرام اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص. والشبكات الثلاث الأخرى التي سبقتها إلى هذا الإنجاز مملوكة جميعها لفيسبوك، وهي إضافة الى موقع التواصل الاجتماعي نفسه الذي يزيد عدد مستخدميه حاليا عن ملياري مستخدم، خدمتا المراسلات الفورية «واتساب» و«ماسنغر».