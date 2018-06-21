﻿في كندا: الحشيش شرعي اعتبارا من 17 تشرين الاول

أوتاوا ـ أ ف ب: أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أمام مجلس العموم في أوتاوا أن استهلاك القنب الهندي (الحشيش) وزراعته سيصبحان مشروعين في البلد اعتباراً من 17 تشرين الاول/اكتوبر.

وستصبح كندا تالياً أول دولة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تسمح بهذه المخدرات لأغراض ترفيهية والثاني في العالم بعد أوروغواي. وأتى الإعلان بعدما أقر مجلسا البرلمان الكندي خلال الاسبوع الحالي مشروع قانون عرضته الحكومة الليبرالية.

ورحبت وزيرة الصحة جينيت بتيتباس تايلور بالاعلان قائلة: «أنا سعيدة بإقرار البرلمان لقانون القنب. فمشروع القانون هذا يضع حداً للمنع (المعمول به منذ عام 1923) ويفسح المجال أمام سياسة مسؤولة وعادلة».

وكانت كندا تسمح منذ عام 2001 باستخدام الحشيش لأغراض علاجية.

وبموجب القانون الجديد يحق للأشخاص في سن التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة على الأقل حسب المقاطعات، شراء القنب وزراعته واستهلاكه بكميات محددة، بشكل قانوني. وحتى دخول القانون حيز التنفيذ يبقى حشيش القنب الهندي غير قانوني في كندا إلا بموجب إذن لأغراض طبية أو علمية على ما أكد بيان الحكومة.

واوضحت الحكومة انه يحق لكل أسرة كندية أن تزرع أربع نبتات في منزلها ويمكن للفرد أن يحوز علنا 30 غراما كحد اقصى.

وبرّر رئيس الوزراء الذي أقر العام 2013 أنه دخن سيجارة حشيشة «خمس أو ست مرات» مع أصدقاء له، تشريع الحشيش بعزمه على إخراج المتاجرين من السوق وحماية الشباب.