﻿العالم يحيي اليوم العالمي لليوغا

نيودلهي ـ أ ف ب: احتفى العالم أمس الخميس بالنسخة الرابعة من اليوم العالمي لليوغا بمبادرة من الهند التي جعل رئيس وزرائها ناريندرا مودي من هذه الرياضة العائدة لآلاف السنين وسيلة للدبلوماسية الثقافية. وقام رئيس الوزراء القومي الهندوسي بوضعيات مختلفة مع 50 ألف ممارس لهذه الرياضة في مدينة ديرادون في شمال البلاد في مرج حيث عمدت السلطات المحلية الى إبعاد الأفاعي والقردة.

وقال مودي، الذي يقف وراء قرار اتخذته الأمم المتحدة يجعل من 21 حزيران/يونيو يوما عالميا لليوغا، «اليوغا هي وسيلة لنعيش حياة هادئة وسعيدة وابتكارية، وهي قادرة على أن تظهر لنا الطريق للتغلب على التوتر والقلق». ومنذ وصوله الى السلطة في عام 2014، جعل مودي من الترويج لهذا التقليد الهندي القديم محوراً أساسياً في سياسته الثقافية. وبات هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.25 مليار نسمة، يتمتع بوزارة مكرسة لليوغا والطب التقليدي مثل الايورفيدا.

ويأخذ منتقدو رئيس الحكومة عليه أن لديه قراءة هندوسية فقط للثقافة الهندية على حساب أقليات دينية أخرى كثيرة تتألف منها فسيفساء المجتمع الهندي.

وعقدت أكثر من خمسة آلاف حصة يوغا جماعية أمس في ساعات الصباح الأولى في أرجاء هذا البلد الواقع في جنوب آسيا. واليوغا رياضة هندية تقليدية روحية وجسدية في آن باتت تمارس الآن في العالم بأسره وهي مدرجة منذ عام 2016 على قائمة التراث العالمي غير المادي للبشرية. وتشهد اقبالاً متجدداً في العقود الأخيرة إذ أن ملايين الأشخاص يمارسونها يومياً. وينظر إليها في الغرب على أنها رياضة جسدية أكثر منها روحية. وقال سيدارث سينغ وهو موظف يبلغ الثالثة والعشرين أتى للمشاركة في حصة في الهواء الطلق في نيودلهي: «اليوغا مصدرها الهند والآن العالم بأسره يمارسها، أي ان العالم بات يدرك الآن قوة اليوغا».