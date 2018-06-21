﻿رئيسة وزراء نيوزيلندا… تنجب طفلة

ويلينغتون ـ أ ف ب: أنجبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أردرن مولودة أمس الخميس لتصبح ثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودها خلال تولي مهامها.

وهو الطفل الأول لأردرن البالغة من العمر 37 عاما وزوجها كلارك غايفورد (40 عاما).

والمولودة التي تزن 3.3 كيلوغرام هي بصحة جيدة، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء على «إنستغرام» من دون الكشف عن اسم طفلتها.

وصرحت أردرن «تراودنا المشاعر عينها التي تنتاب الأهالي الجدد، لكننا أيضاً ممتنون على كل التمنيات الطيبة التي تلقيناها من عدد كبير من الأشخاص. شكراً جزيلاً».

وتحذو رئيسة وزراء نيوزيلندا حذو رئيسة الحكومة الباكستانية الراحلة بنازير بوتو التي أنجبت ابنتها في العام 1990 خلال توليها السلطة. وقد حرصت أردرن على الإشارة في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير وقت الإعلان عن حملها «لست أول إمرأة تتولى عدة مهام في الوقت عينه. ولست أول إمرأة تعمل ولديها طفل. أعرف ان الظروف خاصة في هذه الحالة لكن كثيرات هن النساء اللواتي قمن بذلك قبلي».

وكانت أردرن قد أعلنت عن نيتها أخذ إجازة أمومة مدتها ستة أسابيع. وسيحل محلها وقت غيابها معاونها وينستون بيترز.

وتولت جاسندا أردرن زمام السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعد بضعة أشهر بالكاد من تعيينها على رأس حزب العمال. و حظيت بشعبية كبيرة في وسائل الإعلام لدرجة شبهها البعض بالفرنسي إيمانويل ماكرون أو الكندي جاستن ترودو.