﻿طبق «كسكسي» يحيل 120 تونسيا إلى المستشفى

تونس ـ «القدس العربي»: تسبّب طبق كسكسي (أشهر طبق شعبي في تونس) في تسمم 120 تونسياً خلال حفل زفاف في ولاية القيروان وسط البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن المستشفى المحلي في منطقة «السبيخة» التابعة للقيروان استقبل 120 مريضا تعرضوا للتسمم بعد تناولهم طبق كسكسي باللحم في إحدى القرى القريبة. وأشار إلى أن أسباب التسمم تعود إلى مخالفة شروط حفظ الصحة بالنسبة للحم المستخدم في الطبق «سواء بالنسبة لعملية الذبح أو الطبخ أو استعمال مكونات غير صحية»، مرجحاً احتواء اللحم على بكتيريا «السالمونيلا» التي توجد عادة في الأطعمة والمياه الملوثة، وتسبب عدداً من الأمراض كالتسمم الغذائي والتيفوئيد وغيرها.

وشهدت العاصمة التونسية أكثر من 500 حالة تسمم خلال الأشهر الماضية، وهو ما دعا وزارة الصحة إلى إطلاق حملة مراقبة صحية لمحلات بيع المواد الغذائية، مترافقة مع حملة توعية كبرى لتجنب استهلاك المواد الغذائية من مراكز البيع العشوائية وخاصة خلال موسم الأعياد.