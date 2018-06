الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُكذب آل الشيخ ويرد على تجاوزاته- (تغريدات)

“القدس العربي”: رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الصاع صاعين لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد خروجه عن النص كعادته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لينفي صحة ما تتناوله وسائل الإعلام العربية، عن إقالته من منصبه الرفيع في الدولة، على خلفية فشل حملة الأخضر في كأس العالم 2018.

الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، بدأ سلسلة تغريداته التي تحتاج لشخص مُتفرغ لقراءتها، بإقحام السياسة في الرياضة، وذلك بوضع الصداع المُزمن في رأسه “قطر” في جملة مُفيدة، ظنًا منه أن مصدر الشائعات قطر وليست مصر! وغرد قائلاً في أول بيان “تداول في اليومين الماضيين خبر إقالتي من منصبي.. أولا: هذا تكليف وليس تشريف وإذا حدث فهناك الملايين من مثل تركي آل الشيخ وأفضل منه. ثانيا: أسعدني ما لمسته من فرحة بتصديق هذه الإشاعة من قبل المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان والملالي ومن يتعاطف معهم”.



المُثير للشفقة، أنه عاد وألمح إلى اشتراكه في نتائج السعودية المُخيبة للآمال في مونديال روسيا، لكن دون التطرق إلى تفاصيل الجرائم التي ارتكبها في حق منتخب بلاده، والتي منها على سبيل المثال، تدمير المنتخب بإرسال ثلاثة لاعبين مهمين في القوام الرئيسي للمنتخب، لخوض تجربة إعارة وهمية في إسبانيا، منهم أفضل لاعب سعودي، فهد المولد، الذي لم يلعب سوى دقائق على مدار ستة أشهر، فقط اكتفى في هذه الجزئية قائلاً “نحن الحمد لله نعمل ليل نهار إرضاءً لله ثم لقيادتنا مولاي الملك وسيدي ولي العهد وللشعب السعودي العزيز. نخطىء ونصيب فإذا اخطأنا سامحونا على اجتهادنا ونتحمل مسؤولية الخطأ، وإذا أصبنا فهذا واجبنا ولا نستغني عن دعمكم”.

وفي منتصف البيانات التي جاءت في شكل تغريدات، سقط في المحظور، مدعيًا أن رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني يُحاول الاجتماع معه، لكنه يرفض، كما يرفض الاجتماع مع الرئيس الحالي لليويفا ألكسندر تشيفرين، من باب أنه متعاون مع قنوات “بي إن”. وقال عنه “أيضا يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي وأقول له بوضوح أنني لا أحب الرجال المتلونيين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة بي إن التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30 مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط”.

لكن ما لم يكن يتوقعه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن يأتي الرد سريعًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي نفى هذه الرواية بشكل رسمي، مع إظهار كذب تركي آل الشيخ، بتأكيد أن الرئيس السلوفاكي للمؤسسة المسؤولة عن كرة القدم، لا يعرف شخص اسمه تركي آل الشيخ.

وجاء نص التغريدة “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاجأ بتغريدات تركي آل الشيخ. رئيس يويفا لم يسمع من قبل عن هذا الشخص، لذلك لن يكون لديه أي سبب لمقابلته”.

UEFA was quite surprised by a tweet of @Turki_alalshikh, as the UEFA President has never heard of this person and he therefore would have no reason to meet him.

— UEFA (@UEFA) June 21, 2018