سجن غوانتانامو يستعد لاستقبال المزيد من المعتقلين.. ويستغنى عن اللون البرتقالي

واشنطن -”القدس العربي”- رائد صالحة

تستعد إدارة معتقل غوانتانامو لاستقبال المزيد من المعتقلين بدلا من التحضير لإغلاق المرفق العسكري السيء السمعة في شبه الجزيرة الكوبية.

ولاحظ محامون تحركات غير مألوفة في المعتقل وتدريبات تجري بسرية تامة حول كيفية استقبال السجناء الجدد في الحرب ضد الإرهاب. وقالوا إن هناك ممارسات لم تحدث منذ وقت طويل في المعتقل مثل توجيه الحراس بشأن التقييم الطبي وإخطار الصليب الأحمر والتحقيقات الأمنية.

وكشف المحامون أن المعتقل استبدل رداء السجناء المعروف باللون البرتقالي باللون الأبيض.

وقال قائد سلاح البحرية ومدير السجن، جون رينج، إنه لم يحصل على أي كلمة عن قدوم الأسرى الجدد ولكن منذ أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا في إبقاء السجن مفتوحا فإن طاقم المعتقل يستعد لما وصفه رينج بالمهمة الدائمة.

ويوجد في غوانتانامو 40 سجينا بالإضافة إلى 1800 موظفا من المدنيين والجنود، كما تم إعادة فتح مهجع السجن رقم 5 المعروف بالإجراءات الأمنية المشددة وتم تجديد جناح الصحة العقلية والعيادة الطبية، ويمكن لمركز الاحتجاز الآن استيعاب 40 سجينا.

ولا يقرر قائد السجن رينج هوية السجناء الجدد أو من يغادر المعتقل ولكنه قال إن الحديث يدور عن سجناء من سوريا وعدد قليل من عناصر القاعدة في أفغانستان مشيرا إلى أنه من الممكن استقبال السجناء من أي مكان.

وقالت المتحدثة باسم السجن لينيوس إن هناك عقلية مختلفة بين الأسرى الذين يتم تصنيفهم كأعضاء في تنظيم القاعدة أو “الدولة” (داعش).