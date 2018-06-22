الأمم المتحدة: غرق أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018

جنيف: غرق أكثر من 200 مهاجر في البحر المتوسط خلال يومين، ليصل بذلك إلى أكثر من ألف عدد الذين لقوا حتفهم منذ كانون الثاني/ يناير 2018 على طريق الهجرة الرئيسي الذي يربط افريقيا بالاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الخميس.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها “صدمت” بـ”الغرق الجماعي في ليبيا”، ودعت إلى “اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر”.

ونقل البيان عن المفوض السامي فيليبو غراندي قوله إن “هذه الوفيات المأسوية تذكرنا بأن الحروب والفقر يواصلان دفع الناس في رحلات يائسة تكلّفهم مدخراتهم وكرامتهم، وفي نهاية المطاف حياتهم”.

وأضاف “لم يكن يوما من الملحّ إلى هذه الدرجة معالجة الأسباب العميقة (للهجرة) وتحسين الظروف في ليبيا وبلدان اخرى على طول الطريق وتقديم بدائل آمنة وانقاذ الناس في البحر”.

وأعلنت البحرية الليبية الخميس أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا نحو 700 مهاجر قبالة السواحل الليبية فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط في اتجاه أوروبا. (أ ف ب)