الشرطة الكولومبية تحبط تهريب خمسة كيلوغرامات من الكوكايين في قمصان رياضية

بوغوتا: أعلنت الشرطة الكولومبية أنها صادرت 14 قميصا تحاكي قمصان المنتخب الكولومبي لكرة القدم قبل تهريبها إلى هولندا بعد نقعها وخلطها بمخدر الكوكايين عن طريق عملية كيميائية.

وتم اكتشاف القمصان خلال عملية تفتيش روتينية في مطار العاصمة الكولومبية بوغوتا حيث اشتبه أحد رجال الشرطة في محتويات طرد كان في طريقه إلى مدينة جرونينجن الهولندية.

ومع فتح الطرد، وجد به 14 قميصا تحاكي قمصان المنتخب الكولومبي وتحمل في نسيجها نحو خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين بعد نقعها في هذا المخدر بطريقة كيميائية.

ويشار إلى أن كولومبيا هي أكبر منتج للكوكايين في العالم الذي يُصنّع كيميائيا من نبتة الكوكا. (د ب أ)