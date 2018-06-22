عدد الحضور في المونديال الروسي يتجاوز المليون مشجع

موسكو: سجلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا حتى الآن حضور أكثر من مليون مشجع في المدرجات خلال مباريات البطولة، حسبما أكد الاتحاد لدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح الفيفا في ثامن أيام البطولة أنه خلال مباراة المنتخبين الدنماركي والأسترالي تجاوز إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا مباريات المونديال الحالي المليون مشجع بنسبة حضور بلغت 97 بالمائة من سعة الملاعب التي استضافت هذه المباريات.

ويتعارض هذا العدد المعلن مع المشهد الذي ظهر في مباراة منتخبي مصر وأوروجواي بمدينة إيكاترينبرغ حيث شهد اللقاء العديد من المدرجات الخاوية.

وبلغ حجم مبيعات تذاكر المونديال 2,6 مليون تذكرة.

وخلال مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، بلغ إجمالي عدد الحضور في مباريات البطولة 3,4 مليون مشجع.(د ب أ)