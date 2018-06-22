غزة تستعد لـ”جمعة الوفاء للجرحى” ضمن فعاليات مسيرة العودة

غزة: يستعد قطاع غزة، لـ”جمعة الوفاء للجرحى”، الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار/ مارس على طول السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر مع إسرائيل.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة “الوفاء للجرحى”، بحسب وكالة “سما” الاخبارية الفلسطينية.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدة “على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية ومايسمى بالوطن البديل عن فلسطين”.

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وطالبت برفع صور الشهداء خلال المسيرات تخليدا لذكراهم.

ولقى 130 فلسطينيا حتفهم واصيب أكثر من عشرة آلاف آخرين في الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية عند السياج خلال احتجاجات مسيرة العودة.(د ب ا)