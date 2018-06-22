الشرطة البريطانية تعتقل رجلا زعم أن معه قنبلة في محطة قطارات بلندن- (صور وفيديو)

لندن: أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشارينغ كروس للقطارات في لندن.

وقالت شرطة النقل “الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشارينغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن”.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا كبيرا للشرطة بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنكلترا.(رويترز)