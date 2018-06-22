الشرطة البريطانية تعتقل رجلا زعم أن معه قنبلة في محطة قطارات بلندن- (صور وفيديو)
Jun 22, 2018
لندن: أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشارينغ كروس للقطارات في لندن.
وقالت شرطة النقل “الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشارينغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن”.
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا كبيرا للشرطة بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنكلترا.(رويترز)
Charing Cross underground station closed. Dozens of armed counter terrorism officers going down into the station, police dogs, fire engines all pulled up outside, cordon going up. @BBCBreaking @bbclondon pic.twitter.com/lYMVw08an5
— Amanda Akass (@amandaakass) June 22, 2018