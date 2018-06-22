تركيا توقف 14 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة

أنقرة: أوقفت السلطات التركية الجمعة في أنقرة 14 يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) وبأنهم خططوا لاعتداء خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة الأحد، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الـ14 مشتبها بهم وجميعهم من جنسيات أجنبية، أوقفوا في مداهمات صباحية نفذت في الوقت نفسه في منازلهم في العاصمة.

ويترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة يأمل أن يكون لحزبه خلالها اكثرية نيابية في انتخابات الأحد التي يتوقع أن تُجرى تحت رقابة أمنية مشددة.

وأفاد التقرير عن مصادرة عدد كبير من المعدات في المداهمات لكنه لم يعطِ تفاصيل عن طبيعة الاعتداء وموعده المحدد ومكانه أو عن جنسيات المشتبه بهم.

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 سلسلة اعتداءات نُسبت إلى تنظيم الدولة الاسلامية والأكراد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

وكان الاعتداء الدامي الاخير الذي نسب إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” إلى رأس السنة في 2017 عندما فتح مسلح أوزبكي النار داخل ملهى ليلي في اسطنبول ما أدى إلى مقتل 39 شخصا.(أ ف ب)