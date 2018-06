الاتحاد الأوروبي يحرج تركي آل الشيخ: من أنت؟.. والأخير يرد: إسأل صديقك

“القدس العربي”: رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بطريقة لاذعة بعدما أطلق الأخير مجموعة من التغريدات قال فيها قال إن رئيس الاتحاد الأوروبي السابق بلاتيني، والحالي السلوفيني ألكسندر تشيفرين، يحاولان لقاءه، لكنه يرفض.

وقال آل الشيخ في إحدى تغريداته “يحاول مقربون من بلاتيني التواصل معي، وأقول لهم بوضوح لا يشرفني ذلك فبلاتيني خرج من الباب الصغير ومن المفترض أن لا يعود”.

واضاف: أيضا يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي، وأقول له بوضوح أنني لا أحب الرجال المتلونيين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحا من الاحتكار وتسييس الرياضة، الذي تقوم به شركة بي إن سبورت، التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30 مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط.

“يويفا” ردت على تغريدات تركي آل الشيخ،وبتغريدة جاء فيها: “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاجئ بتغريدات تركي آل الشيخ.

وتابعت “رئيس يويفا لم يسمع من قبل عن هذا الشخص، لذلك لن يكون لديه أي سبب لمقابلته”.

UEFA was quite surprised by a tweet of @Turki_alalshikh, as the UEFA President has never heard of this person and he therefore would have no reason to meet him.

