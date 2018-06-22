هل ستنتزع المعارضة التركية الحكم من أردوغان؟

“القدس العربي”: ترى صحيفة الفاينشيال تايمز أن الانتخابات التي دعا اليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد لتعزيز قبضته على السلطة في البلاد ستكون خطوة لانتزاع الحكم منه، حسبما ترى المعارضة.

وتقول الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان “مقامرة أردوغان” أن “الرئيس التركي دعا لإجراء انتخابات مبكرة قبل شهرين أملاً في إحكام سيطرته على البلاد قبل أن تستخدم المعارضة في البلاد ورقة الاقتصاد لمحاربته بها”.

وتفيد نتائج استطلاعات الرأي حسب الصحيفة بأن منافسي الرئيس التركي قد يمنعوه من الفوز بالأغلبية في البرلمان وكذلك يمكن أن يدفعوه إلى إجراء دورة ثانية ليواجه فيها منافسه وجهاً لوجه لتولي زمام الحكم في البلاد”.

ونقلت الصحيفة على لسان ريان جينجيراس، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا في كاليفورنيا قوله إن “تركيا عبارة عن كتاب غير مستقر، ولا نعلم كيف سيتصرف الناخبون أو إن كانت المعارضة ستنجح في هذه الانتخابات أم لا أو إن كان أردوغان سيفوز في هذه الانتخابات أم لا”.

موضحاً أن الأتراك منقسمون بين محب لأردوغان وكاره له، وأن المناهضين للرئيس التركي ما زالوا منقسمين فيما بينهم.

وفي الختاماشارت الصحيفة إلى أن “المعارضة التركية تعتقد أنه بإمكانها إيقاف أردوغان من التثبت بزمام الحكم.