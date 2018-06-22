هيئة مراقبة إدارة الحرمين: منع القطريين والسوريين من الحج جريمة

“القدس العربي”: استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين منع السعودية منح تأشيرات حج أو عمرة للمواطنين السوريين والقطريين من أداء فريضة الحج، اذ تمنع السلطات السعودية السوريين من الحج للسنة السابعة على التوالي والقطريين للسنة الثانية وذلك لأسباب سياسية.

واعتبرت الهيئة الدولية أن حرمان الآلاف من أداء فريضة الحج جريمة ضد الشريعة والقانون الدولي.

وطالبت الهيئة الدولية باشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة في السعودية وذلك عد فشل إدارة الرياض في إدارة تلك المناسك والتسبب في حرمان الالاف من المسلمين من العمرة والحج لأسباب سياسية وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في إدارة المشاعر الإسلامية في مكة والمدينة.

من جهته، أشار مصدر في وزارة الأوقاف السورية إلى أنه “يجب أن يتم توقيع اتفاقية مع وزارة الحج السعودية للسماح للسوريين لأداء مناسك الحج إلا أن هذا لم يتم إلى الآن على الرغم من أن الشهر القادم ستبدأ بعض الدول الإسلامية بتسيير الحجاج”، مضيفاً إن “الواقع على ما هو عليه منذ سبع سنوات.

وتعتبر الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مؤسسة عالمية تعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة المملكة العربية السعودية للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة خاصة الحرمين بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية في المملكة”.