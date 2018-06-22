الهدوء يسود الهلال النفطي في ليبيا بعد الاشتباكات بين قوات حفتر والجضران

بنغازي: قال محمد الوداني من مديرية أمن راس لانوف الليبية إن هدوءا يسود منطقة الهلال النفطي صباح الجمعة بعد يوم من الاشتباكات العنيفه بين قوات حفتر وقوات ابراهيم الجضران التي كانت تتمركز بمنطقة الهلال النفطي قبل انسحابها منه مساء الخميس.

وقال شهود عيان من منطقة راس لانوف الليبية انه بدات صباح الجمعة عودة بعض المدنيين الذين نزحوا نتيجة الاشتباكات في المنطقة مع عوده الحياة تدريجياً، وسط مخاوف من عودة المجموعات المسلحة إلى المنطقة.

وقتل نتيجة هذه الاشتباكات 16 جنديا من الجيش وتم اسر 23 من قوات ابراهيم الجضران ومقتل عدد منهم واستعادة دخائر واليات تركتها هذه الجماعات خلفها، بحسب ماصرح به الناطق العسكري العميد احمد المسماري في موتمر صحفي مساء امس الخميس

واوضح العميد المسماري ان المناطق التي تم السيطرة عليها هى مناطق السدرة وراس لانوف وبن جواد وهذه المناطق التي تتمركز فيها اكبر المواني والشراكات النفطية.

واضاف ان قوات الجضران انسحبت جنوب مدينة سرت الليبية الى الصحراء بعد خسارتهم لمواقعهم يوم الخميس.

كانت قوات الجضران، الأمر السابق لحرس الموانئ النفطية، قد هاجمت منطقة الهلال النفطي يوم الخميس الماضي، غير أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب تمكنت من السيطرة على المنطقة.