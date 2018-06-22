محطات أساسية في قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات

الرياض: تستعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للنساء بقيادة السيارة، لرفع هذ الحظر اعتباراً من 24 حزيران/ يونيو الجاري.

ويشكل السماح للمرأة بقيادة السيارة أحد أعمدة حملة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الذي قام في الاونة الاخيرة بجولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة.

في ما يأتي أبرز النقاط المتعلقة بهذه الخطوة التاريخية التي تعد أكبر اصلاح تشهده المملكة المحافظة منذ عقود.

- كيف حدث هذا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان في 26 ايلول/ سبتمبر أمرا سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من حزيران/ يونيو 2018.

وفي وقت لاحق، تم السماح بافتتاح عدد من مدارس تعليم قيادة السيارات المخصصة للنساء في مدن بينها الرياض وجدة.

وبدأت المملكة هذا الشهر إصدار رخص قيادة سيارات للنساء للمرة الاولى، وقام عدد من السيدات بمبادلة رخص القيادة الاجنبية وتحويلها لرخص قيادة سعودية بعد ان قمن باختبارات.

- كم عدد السيدات اللواتي سيقمن بقيادة السيارات؟

تقول شركة “فاكتس غلوبال انيرجي” للاستشارات ومقرها لندن ان هناك نحو 6 مليون سيدة سعودية- او 65% من السيدات في سن القيادة- قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة عند رفع الحظر.

ولكن يقول محللون ان هذا العدد الكبير لن يتحقق على الفور.

وتشير شركة “برايس واتر هاوس كوبرز″ للاستشارات ان نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.

- الجدارة؟

بالاضافة الى السيارات، سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية والحافلات الصغيرة والشاحنات.

ويتوجب على السيدات اللواتي بحوزتهن رخص قيادة من دول الخليج، ان يقمن بتحويلها الى رخص سعودية بحسب ما أعلنت إدارة المرور السعودية.

بينما سيكون بإمكان السيدات اللواتي يحملن رخص قيادة دولية القيادة في المملكة لمدة تصل الى عام كامل، وبعدها سيطلب منهن الحصول على رخصة سعودية.

وسيتم الحصول على رخصة لقيادة سيارة خاصة ابتداء لكل الفتيات ابتداءا سن 18 عاما، اما رخص النقل العام فهي ابتداء من سن 20 عاما، مثل الرجال.

- الجريمة والعقاب

تتخوف السيدات اللواتي يرغبن بقيادة السيارات ان يصبحن عرضة لهجمات من المحافظين، في دولة يمارس فيها الاقارب الذكور – سواء الاب او الزوج او غيرهم من الذكور – نظام وصاية على النساء وبامكانهم اتخاذ قرارات بالنيابة عنهن.

وتحضيرا لرفع الحظر عن قيادة السيارات، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتجريم المتحرش تصل الى السجن مدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 300 الف ريال (80 ألف دولار).(أ ف ب)