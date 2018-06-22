ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في رسالتها للجمهور السعودي- (صورة)

“القدس العربي”: احتفلت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بتنظيم أول حفل غنائي على الأراضي السعودية، بتوجيه رسالة شكر للشعب السعودي عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، أكدت فيها أن وجودها بين الجمهور السعودي كان “مسك الختام” لاحتفالها بعيد الفطر.

ونشرت شيرين عدة صورة لإطلالتها من حفلها الساهر في جدة، ولكنها لم تنشر صوراً من وقائع الحفل نفسه لأنه كان مخصصاً للنساء فقط، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: “شكرًا لجمهور السعودية الجميل على حضوركم وتفاعلكم، بسببكم ختام العيد كان مِسك وكانت حفلة ناجحة بكل المقاييس وإن شاء الله مش هتكون آخر حفلة معاكم”.

وأحيت شيرين حفلها الأول في السعودية، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة وسط حضور آلاف من الجمهور الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات، وخطفت الأنظار عندما بكت مجدداً أثناء تقديم أغنية “كدة يا قلبي”.