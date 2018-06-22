خلاف على مقر إقامة شيرين كاد يتسبب بإلغاء حفلها في الكويت

“القدس العربي”: كاد الخلاف بين النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب ومتعهد حفلها بالكويت، المقرر له مساء الجمعة، على فندق الإقامة، يتسبب في إلغاء الحفل برمته.

جاء ذلك بعد أن طلبت شيرين من متعهد الحفل الحجز بأحد الفنادق الكبرى، وهذا ما خالفه المتعهد، والذي وضع شيرين وفرقتها أمام الأمر الواقع، باختيار فندق آخر، ما تسبب في أزمة بين الطرفين، وهددت شيرين بإلغاء الحفل، خصوصا مع إصرارها على موقفها. وقد وجدت الأزمة طريقها للحل بعد تدخل أشخاص مقربين من شيرين.

ويشهد الحفل، الذي يشارك فيه إلى جانب شيرين الفنان زياد برجي، إقبالا جماهيريا كبيرا، خصوصا أن الكويت لم تشهد أي حفلات خلال عطلة عيد الفطر. ويأتي هذا الحدث ليعيد الروح إلى الوسط الفني في الكويت مجددا.