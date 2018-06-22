ناشطون لحكومة بلادهم: حان الوقت لوقف التواطؤ البريطاني في الحرب على اليمن

“القدس العربي”: طالب بريطانيون ممثلون عن “اتحادات عمالية.. برلمانيين وناشطين وفنانين” في رسالة، إلى حكومة بلادهم بوقف الدعم البريطاني للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ونقلت صحيفة الغارديان عن الموقعين على الرسالة، قولهم إن السعودية شنت غارات جوية على “الحديدة” بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، علما أن الميناء هو المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين”.

وجاء في الرسالة “إن بريطانيا قامت في آذار/ مارس بفرش البساط الأحمر لولي العهد السعودي، الذي يوصف “بمهندس الحرب”، ومنذ بداية الحرب أصدرت بريطانيا رخص بيع أسلحة، بما فيها مقاتلات حربية بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني، وستكون هذه المقاتلات من ضمن التي تقوم بغارات جوية في اليمن، حيث ستلقي بالقنابل والصواريخ”.

وخلصت الرسالة الى القول: “حان الوقت لوقف التواطؤ البريطاني فيما يعد الآن أكبر وأسوأ كارثة إنسانية، ويجب على بريطانيا وقف مبيعات السلاح للسعودية والدول الأخرى المشاركة فيها، والتوقف عن دعم الحرب”.

ووقع الرسالة كل من النائبة وزعيمة الحزب الويلزي “بليد كامرو” ليز سافيل- روبرتس،والنواب كريس ويليامسون وأنغوس ماكنيل وألان براون،ورئيس جماعة أوقفوا الحرب مراد قريشي، والمسؤولة عن أوقفوا الحرب ليندسي جيرمان، ورئيسة الحملة ضد التسلح النووي كيت هدسون،والسكرتير العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا، والناشط والكاتب غايلز فريزر، والكوميدية، والفنانة والكاتبة فرانسيسكا مارتينز، وأستاذ الجغرافيا البروفيسور داني دورلينغ.