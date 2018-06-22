الأمن التونسي يقبض على منظم هجرة غير شرعية

تونس: أعلنت الداخلية التونسية القبض على المنظم الرئيسي لعملية الهجرة غير الشرعية، التي أسفرت عن غرق القارب الذي كان على متنه 180 مهاجرا، قبالة سواحل قرقنة ( محافظة صفاقس/ جنوب) ومصرع 87 شخصا منهم.

وقال بيان للداخلية التونسية، نشر على الانترنت، “تمكّنت مساء الخميس وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة ( فرقة أمنية ) من ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة (2 حزيران – يونيو) 2018 بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصا”.

ووفق بيان الداخلية تمّ ضبط المعني ( منظم الرحلة/32 عاما) بالصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات رفقة شريك له على مستوى محطّة اللّود (تصل جزيرة قرقنة بمدينة صفاقس) محاولا مغادرة جزيرة قرقنة”.

وفي تصريحات سابقة قال الناطق السابق باسم الداخلية العميد خليفة الشيباني، للأناضول، عبر الهاتف “عرفنا 8 من منظمي رحلة المركب المنكوب وهم من سكان جزيرة قرقنة التي غرق القارب قبالة سواحلها”.

وفي تداعيات لحادثة غرق المركب تمت إقالة وزير الداخلية آنذاك لطفي براهم من مهامه فيما أعفي عدد من القادة الأمنيين من مناصبهم.

ووفق أرقام الخارجية، فإنّ “22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية عام 2011، نحو السواحل الإيطالية، فُقد منهم 504، لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.

كما أظهرت دراسة أصدرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (تابع للرئاسة) مؤخّرا، أن السلطات تمكّنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي خلال 7 سنوات. (الأناضول)