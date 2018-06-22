محام ووزير سابق يدعو ماكرون لمنح اللجوء لمدون موريتاني متهم بالإساءة للرسول

باريس-”القدس العربي” – آدم جابر

وجه المحامي الموريتاني ووزير الإعلام الأسبق محمد أمّين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور موريتانيا يوم 02 من يوليو القادم، مطالبا إياه فيها بالتدخل لمنح الحماية وحق اللجوء لموكله المدون الموريتاني الشاب محمد الشيخ امخيطير الذي اعتقلته السلطات الموريتانية إثر نشره مقالا اعتُبر مسيئا إلى الرسول محمد.

واعتبر ولد أمين في رسالته التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، الخميس، أن ما سمّاها محاكم التفتيش قد نصبت بالفعل في موريتانيا التي تشيد فرنسا بنهجها في محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، مستذكرا مسار الاستعداء الذي قوبل به موكله بعد إشهاره توبته.

وقال وزير الإعلام الموريتاني الأسبق (2008-2009) إن بلاده تفقد كل يوم إسلامها المتسامح الذي تعلم من خلاله أبناؤها الشعر واللاهوت والأدب والفنون، إلا أنها بدأت، في العقود الأربعة الأخيرة، تفقد كل ذلك بعد أن “تجاوز مصنع الوحوش أداءه” وفق قوله.

وطالب ولد أمين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإسم القيم التي تدافع عنها باريس أن يحمي موكله ولد امخيطير الذي حكم عليه بالإعدام ثم بالسجن حيث قضى في المجمل أربع سنوات وراء القضبان ، وتعتقله السلطات في مكان مجهول لحد الساعة، معتبرا أن محاكم التفتيش هي المصدر الذي غذى هجمات “شارلي ايبدو” و”باتاكلان” وغيرها من الأحداث التي شهدتها فرنسا.

وكان المدون محمد الشيخ امخيطير قد اعتقل مطلع العام 2014 بعد نشره على الانترنت مقالا أثار غضبا شعبيا واسعا في موريتانيا اعتبرمعلقون أنه اتهم فيه الرسول بالمساهمة في التمييز الطبقي؛ الأمر الذي أثار غضبا شعبيا واسعا ومظاهرات في عموم البلاد حيث طالب كثرٌ بإعدامه. وقد رافع عنه أمام القضاء الموريتاني محاميان هما الوزير الأسبق محمد ولد أمين والمحامية فاطمة أمباي.

ومن المفترض أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 02 يوليو/ تموز المقبل، في زيارة هي الأولى لرئيس فرنسي إلى هذا البلد ، منذ تلك التي قام بها الرئيس الأسبق جاك شيراك عام 1997.