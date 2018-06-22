باحثة تركية في الـ”اندبندنت”: ليس دفاعاً عن أردوغان..لكن لماذا يكيل الغرب بمكيالين؟

“القدس العربي”:

اتهمت باحثة تركية الإعلام الغربي بالكيل بمكيالين في التعامل مع الديمقراطية التركية وانتقاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشددة على أنها لا تدافع عن الأخير.

وفي مقال تحت عنوان “كتركية مقيمة في بريطانيا لا أحب كيل الغرب بمكيالين حول ديمقراطيتنا”، قالت كبرى أزتورك الطالبة بالدراسات العليا في جامعة كينغز كولدج بلندن، في مقال لها في صحيفة “إندبندنت” الالكترونية البريطانية:

“يتوجه الشعب التركي يوم الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات قد تكون الأكثر أهمية منذ عقود، لكن الإعلام الغربي ما فتئ يشكك في كنه الديمقراطية هناك، وهو ما يعد كيلا بمكيالين غير مبرر”.

سؤال مثير للسخرية

وذكرت إن السؤال الذي غالباً ما يطرح عليّ كمواطنة تركية هنا هو: “كيف تشعرين وأنت تعيشين في ظل الاستبداد والدكتاتورية؟”. ومثل هذا السؤال، “مثير للسخرية.. ولم أفهم مغزاه إلا عندما رأيت تغطية الإعلام الغربي لهذه الانتخابات المزمعة”.

وذكرت أزتورك بأنها وبوصفها مواطنة تركية تدرس في بريطانيا (تخصص دراسات الحروب) تدرك مدى خطورة التهديد الإرهابي والتحديات الاقتصادية العالمية على استقرار الأمم.

وأكدت أن تركيا لا تزال جزيرة هادئة نسبيا في منطقة تعاني من العنف وعدم الاستقرار، إذ إنها نجحت في الحفاظ على ديمقراطيتها وهو أمر “يجب أن يكون محل إشادة”.

“صُعقت بتعليقات الصحافة الغربية”

والواقع، حسب الكاتبة، أنه عندما قررت تركيا تقديم انتخابات كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الأول 2019 وإجراءها في وقت سابق على أوانها المحدد، “صعقت بتعليقات الصحافة البريطانية والأوروبية”، إذ خلت تماما من الحقائق الأساسية، التي يعلمها معظم الأتراك، بأن هذه الانتخابات جاءت تلبية لطلب المعارضة ومحاولة للتغلب على ما يواجه البلد “من تهديد لاستقرارها”.

وبدلاً من ذلك، صورت وسائل الإعلام المذكورة هذه الخطوة على أنها انقضاض من الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة، “للاستفادة من شعبيته واستباق ما ستشهده العملة التركية من انخفاض والاقتصاد التركي من تراجع″.

ونبهت الكاتبة إلى أنها لا تقصد من وراء ما كتبته الدفاع عن أردوغان ولا الترويج لموقف معين وإنما إبراز أهمية التطور الذي سيحدث بفضل تعزيز وتقوية الديمقراطية في بلدها، مشيرة إلى أن ما تريده هي وكل الشباب التركي هو احترام سيادة الدولة التركية ومسيرتها الديمقراطية.

حرام على أردوغان ..حلال على تيريزا ماي!

لكن “هيهات هيهات، فالأوروبيون، ووسائل إعلامهم، عاملوا تركيا بغير ما عاملوا به بريطانيا أو فرنسا مثلا”، وفقا للطالبة.

فعندما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة ولم يكن بمقدورها الاستمرار في منصبها إلا عبر التحالف مع حزب الاتحادي الديمقراطي، لم يشكك أحد في شرعية الانتخابات.

وعندما أجريت الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلد منذ الهجمات الإرهابية عام 2015 في باريس، أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن “هذا لم يؤثر على بيئة الحملة الانتخابية ولا على إجراء هذه الانتخابات”. ومع ذلك، عندما تعلق الأمر بتركيا، افترضت هذه المنظمة نفسها أن نزاهة الانتخابات ربما تكون في خطر بسبب القلق بشأن الحريات وعلى وجه الخصوص حرية الصحافة.

ازدواجية المعايير

وهذا النقد هو في الواقع ما تمهد به وسائل الإعلام تقاريرها حول هذا الموضوع، فهذه “الوسائل كثيرا ما وضعت مصالح الشركات فوق الولاءات السياسية”.

وأكدت الكاتبة أن هذه الازدواجية في المعايير جلية عند تعامل وسائل الإعلام الغربية مع تركيا مقارنة بالدول الأخرى، و”هذه الرواية المضللة تسيطر على موجات الأثير وعلى أعمدة العديد من وسائل الإعلام الدولية” مما شكل صورة نمطية غير صحيحة عن الديمقراطية التركية.

وتختم الكاتبة مقالها بالقول: “يبقى السؤال الذي أواجهه كطالبة تركية بالغرب هو: لماذا هذه المعايير المزدوجة؟ لم أحصل حتى الآن على إجابة شافية”، على حد تعبيرها.