ايرباص تهدد بمغادرة بريطانيا في حال حصول بريكست بدون اتفاق  

لندن: تهدد مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية “ايرباص” بمغادرة بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في ضربة قاسية موجهة الى رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي التي تواجه مفاوضاتها صعوبات قبل تسعة أشهر من دخول بريكست حيز التنفيذ.

وعشية الذكرى الثانية للاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، دقت “ايرباص” جرس الانذار ببيان حذرت فيه من انها ستعيد النظر في استثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق.

وقال مدير الاستثمار في فرع الطيران المدني في المجموعة توم وليامز ان “مجرد الحديث عنه، يهدد سيناريو بلا اتفاق بشكل مباشر مستقبل ايرباص في المملكة المتحدة”.

الرهانات بالنسبة للندن هائلة. فايرباص توظف 15 ألف شخص في 25 موقعا في المملكة المتحدة حيث تنتج الاجنحة للطائرات المدنية والعسكرية. وهي تشغل بشكل غير مباشر أكثر من مئة ألف شخص عبر شبكة تتألف من أربعة آلاف مزود وتساهم بـ7,8 مليارات جنيه استرليني في النشاط الاقتصادي البريطاني.

وفي ويلز حيث تؤمن “ايرباص” حوالي 11 الفا و500 وظيفة مباشرة او غير مباشرة، وصفت الحكومة المحلية العمالية القرار بانه “مقلق للغاية”.

وترفض ماي الحريصة على الاحتفاظ بهامشها للمناورة، استبعاد امكانية عدم التوصل الى اتفاق وان كانت تؤكد باستمرار انه ليس الخيار الذي تفضله.

وردت متحدثة باسمها الجمعة “حققنا تقدما كبيرا من اجل ابرام شراكة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي للتأكد من ان المبادلات التجارية ستبقى حرة وسلسة قدر الامكان، عبر ادراج قطاع الصناعات الجوية”.

واضافت “نظرا للتقدم الجيد الذي نواصل تسجيله في المفاوضات لا نتوقع ان يتحقق سيناريو عدم وجود اتفاق”.

- اسابيع “للتوضيح” -

لكن قبل ايام من قمة أوروبية في بروكسل، يتزايد القلق بشأن تقدم المفاوضات وامكانية توصلها الى نتيجة بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر كما كان مقررا، ليترك للبرلمان الاوروبي ومختلف البرلمانات الوطنية الوقت اللازم للنظر في الاتفاق قبل موعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019.

وتقول “ايرباص التي تأسف لأن الحكومة البريطانية لم تصغ اليها، انها اجرت تقييما للمخاطر كشف ان غياب اتفاق سيؤدي الى “خلل خطير” في الانتاج في المملكة المتحدة.

وتؤكد المجموعة انها لا يمكن ان تسمح لنفسها بهذا الاحتمال نظرا لشبكة الامداد المتكاملة جدا والمبادلات العديدة للمكونات والمواد بين بريطانيا والقارة الأوروبية.

لكن حتى في حال التوصل الى اتفاق وبينما تواصل ماي استبعاد البقاء في الاتحاد الجمركي الاوروبي، تقول “ايرباص” ان الوضع سيكون صعبا.

وقال وليامز محذرا “ايا كان السناريو، لبريكست عواقب خطيرة سلبية على الصناعة الجوية البريطانية وعلى ايرباص خصوصا”.

وردا على سؤال للـ “بي بي سي”، قال انه يترك بضعة اسابيع للحكومة البريطانية “للتوضيح”.

وايرباص ليست المجموعة الوحيدة القلقة من طلاق بخسائر وخلاف بين لندن والمفوضية الاوروبية. فقد أعلن عدد من المجموعات المصرفية انه يحضر خططا طارئة، بينما صرح السفير الياباني انه إذا أصبح ابقاء النشاطات في المملكة المتحدة غير مجد، فان الشركات اليابانية لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في البلاد.

وهذه التحذيرات لا تخدم مصلحة ماي المضطرة للعمل باستمرار من اجل ردم الهوة بين المشككين في جدوى اوروبا داخل حزبها الذين يريدون قطع كل الجسور مع الاتحاد وأنصار الابقاء على علاقات وثيقة.

وبين هؤلاء الاخيرين النائب المحافظ ستيفن كراب الذي تدخل قائلا ان “مصنع ايرباص الهائل في شمال ويلز هو أحد درر تاج الصناعة البريطانية”.

اما دارن جونز النائب عن المعارضة العمالية الذي تضم دائرته مصنعا في فيلتون بالقرب من بريستول (جنوب غرب انكلترا)، فقد اخذ على السلطات انها لا تصغي سوى الى “النواب المؤيدين لبريكست المتشددين، وليس الشركات”.

وعبر عن أسفه لان “عشرات الوظائف العليا واجرها كبير مهددة حاليا بسبب المساومة التي اوجدتها الحكومة بشأن المفاوضات حول بريكست”.(أ ف ب) .