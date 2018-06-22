الرئيس اللبناني يحذر من الاستقواء بمذهب أو حزب

القاهرة: حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجمعة، من مخاطر الاستقواء بطرف أو مذهب أو حزب في لبنان، مؤكدا أنه يسعى مع الجميع لولادة حكومة تعكس رغبات الشعب وتوازناته.

جاء ذلك في كلمة رئاسية ألقاها عون، بحسب ما نشره حسابه الرسمي بـ”تويتر”، وبيان للكنيسة المصرية، في أعقاب افتتاح المقر البطريركي السرياني الجديد بلبنان، بحضور بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني الذي يزور العاصمة اللبنانية حاليا.

وأوضح عون أن “مسيحيّي المشرق ليسوا بطارئين على هذه الأرض ولا هم جاليات غريبة فيها، ولا يمكن أن يسمحوا لأي ظرف أو أي معاناة أن تقتلعهم منها؛ فهم أهلها وناسها”.

ومتطرقا للشأن السياسي بلبنان، قال عون: “لطالما سعيت منذ كنت رئيس تكتل التغيير والإصلاح لكي يكون للسريان ولسائر المكونات الموضوعة في خانة الأقليات حضورهم في السلطة وتمثيلهم الحقيقي في مجلس النواب، وسأستمر في هذا المسعى”

وأضاف عون محذرا من تجارب الاستقواء: “علمتنا التجارب أن الشعور بالقوة أو بالاستقواء من قبل طرف، أو مذهب، أو حزب في لبنان، يخلق عاجلاً أم آجلاً، عدم توازن واستقرار في الحياة السياسية، لا بل أحياناً اضطرابات أمنية”.

وتابع “سأسعى مع الجميع إلى ولادة حكومة تعكس رغبات الشعب اللبناني، وتوازناته، وتوصل صورة مشرقة إلى العالم عن عزمنا على السير قدماً في مشروع النهوض بالوطن، والإصلاح، والشفافية، ومواجهة الفساد والمفسدين”.

وفي 24 مايو/آيار الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية، حصول سعد الحريري رئيس تيار المستقبل على دعم الأكثرية في مجلس النواب (البرلمان) لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمس الخميس، نفي الحريري، في تصريحات صفية وجود أي عقد خارجية تعطل تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن العقد الداخلية ستحل وأنه يعمل بأسرع وقت ممكن لإنجاز التشكيل.

وزيارة البابا تواضروس للبنان تعد الثالثة، وتأتي للمشاركة في اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكس، ويفترض أن يلتقي عون والحريري، خلال الزيارة وفق ما أعلنت تقارير صحفية سابقة. (الأناضول).

علمتنا التجارب أن الشعور بالقوة أو بالاستقواء من قبل طرف، أو مذهب، أو حزب في لبنان، يخلق عاجلاً أم آجلاً، عدم توازن واستقرار في الحياة السياسية، لا بل أحياناً اضطرابات أمنية — General Michel Aoun (@General_Aoun) June 22, 2018