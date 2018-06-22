عبوة “بهارات” تثير فوضى بمترو موسكو

موسكو: أثار إطلاق مجهول لعبوة من “البهارات” بعض الفوضى والعطاس في إحدى محطات مترو العاصمة الروسية موسكو القريبة من استاد لوجنيكي الشهير الذي يحتضن أبرز مباريات مونديال روسيا.

وشهدت المحطة التي تواجد بها مراسل الأناضول بعض الفوضى بعد انبعاث رائحة غريبة وواخزة في أرجائها وعلى سلمها الرئيس.

وثارت موجة من العطاس وسيلان شديد في الأنوف والعيون بين ركاب المترو، فيما وضع بعضهم مناديل على أنوفهم للتخفيف من استنشاق الرائحة.

وقال مصدر بمحطة بارك كولتوري المؤدية إلى استاد لوجنيكي إن الرائحة مصدرها “غاز البهارات”.

وعند سؤاله عن المصدر نفى معرفته به. وتدخلت عناصر الأمن في المحطة لتنظيم سير الركاب.

وسرعان ما عادت حركة المحطة إلى طبيعتها.(الأناضول).