“ميسي” و”نيمار” يصليان الجمعة مع “صلاح” في موسكو! -(صور)

موسكو: رغم روحانية المكان والمناسبة، يخيل إليك لوهلة أنك في ملعب لوجنيكي أو سبارتاك الشهيرين بموسكو واللذان يحتضنان أبرز مباريات كأس العالم بروسيا 2018. فصفوف المصلين في صلاة الجمعة بمسجد موسكو الكبير برزت فيها ألوان وشعارات الفرق المشاركة بالمونديال. فميسي نجم الأرجنتين الشهير يصلي في الصفوف الأمامية بارتداء أحد المصلين القميص الذي يحمل رقمه وكذلك صلى خلفه بعدة صفوف نيمار لاعب البرازيل الأغلى. محمد صلاح أو “مو صلاح” حضر متأخرًا إلى الصلاة فقام بقضاء ما فاته من ركعات وهو طبعًا طفل مصري بالحادية عشر من عمره حضر مع والده إلى المسجد وهو يرتدي قميص اللاعب الأبرز في فريق الفراعنة.(الأناضول)