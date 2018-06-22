المغرب.. عزل 25 “رجل سلطة” بينهم والي و5 محافظين

الرباط: أعلنت الداخلية المغربية، عزل 25 رجل سلطة (ممثلو الوزارة بالمدن والبوادي) من منصبهم، بينهم والي واحد و5 محافظين، على خلفية “التقصير” في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الجمعة، اطلعت عليه الأناضول.

وأشار البيان، إلى “إعفاء 21 رجل سلطة آخرين من مناصبهم، بينهم محافظ واحد، وتعيين 29 رجل سلطة في مناصب أقل من مناصبهم، وتوبيخ 21، وإنذار 14.

يذكر أن العزل من الوظيفة يعني الطرد بشكل نهائي من الوظائف العمومية، فيما يعني الإعفاء إمكانية توظيف المستغنى عنهم بوظائف أخرى بديلة.

وقالت الوزارة، إن “هذه الإجراءات جاءت بأوامر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضافت أن هؤلاء “ثبت بشأنهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية”.

كما أشارت الداخلية، إلى أنها قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف 1574 رجل سلطة.

وأوضحت أن هؤلاء يمثلون 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة، والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس المنطقة الإدارية.

والأربعاء الماضي، أعطى الملك محمد السادس أوامره لوزارة الداخلية، قصد “اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، لتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة”.

وقالت الداخلية في بيان سابق، إنه بناء على هذه الأوامر الملكية “سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة”.(الأناضول).