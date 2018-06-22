مدرب بلجيكا يخشى السرعة التونسية في المونديال

موسكو: يخشى الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا من السرعة التونسية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدًا السبت في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال مارتينيز “المنتخب التونسي يلعب كرة سريعة، ولديه لاعبين يتميزون بإمكانيات ومهارات فردية رائعة”.

وأضاف “كأس العالم هي بطولة فريدة من نوعها، ونحن هنا ليس من أجل الإمتاع، ولكن للمنافسة على اللقب العالمي”.

وأوضح مارتينيز “قررنا طي صفحة المباراة الأولى والفوز الكبير على بنما بثلاثية نظيفة، والتركيز في موقعة تونس، ومحاولة انتزاع الثلاث نقاط للاقتراب خطوات من ثمن نهائي العرس العالمي”.

وعن تطبيق تقنية الفيديو في المونديال، قال مارتينيز “أنا راضٍ جدًا عن تطبيق التقنية، فهي تتخذ القرارات الصحيحة في أوقات قاتلة”.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا، فيما تحتل تونس المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بنما.(الأناضول).