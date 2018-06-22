جيش الاحتلال يُصيب 14 فلسطينيا قرب حدود غزة‎ -(فيديوهات)

غزة : أُصيب 14 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول نسخة منه إن “14 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي قطاع غزة”.

وبدأ متظاهرون فلسطينيون، اليوم الجمعة، بالتوافد نحو 5 مخيمات مُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، على مظاهرات اليوم اسم “الوفاء للجرحى”.

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل، منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.(الأناضول).





