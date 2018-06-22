رئيس الاتحاد البرازيلي يحطم كوب قهوة فوق رأس مشجع روسي

موسكو: دخل أنطونيو كارلوس نونيز رئيس الاتحاد البرازيلي في شجار مع مشجع روسي بإحدى المطاعم في البلاد على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة “غلوبو” البرازيلية، اليوم الجمعة، قام مشجع روسي بتوجيه انتقادات حادة لرئيس الاتحاد البرازيلي وصفه بـ”الوغد” و”المتشرد” ليخرج نونيز عن شعوره.

وأضافت الصحيفة، قام رئيس الاتحاد البرازيلي بتحطيم كوب قهوة فوق رأس المشجع الروسي بعد سماعه الانتقادات الموجهة له.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أنه تم إغلاق المطعم مباشرة فور انتهاء الشجار بين الطرفين.

ولم يصدر الاتحاد البرازيلي للعبة أي تعليق على الواقعة حتى الساعة (15:30 ت.غ).

ولم يتواجد نونيز في مدرجات ملعب مباراة البرازيل وكوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من العرس العالمي، والتي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد.

وتصدرت البرازيل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن صربيا، فيما تحتل سويسرا المركز الثالث برصيد نقطة، وأخيرًا كوستاريكا بلا رصيد من النقاط.(الأناضول).