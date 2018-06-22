سعد الحريري يشارك شقيقه نور حفل زفافه -(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”:

جرى تداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو يظهر مشاركة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لشقيقه نور النعيمي ،حفل زفافه الذي تم في العاصمة الأردنية، بحضور والدة سعد ونور، العراقية الأصل نضال بستاني.

مشاركة الحريري لشقيقيه تمت على أنغام أغنية “يا سعد لو تشوفه” للفنان الأردني عمر العبداللات.

ويذكر أن نضال بستاني والدة الحريري، تعيش في الأردن بعد زواجها من رجل آخر وإنجابها ثلاثة أبناء منه.

دولة الرئيس سعد الحريري في عرس أخيه نور النعيمي بحضور والدته في الأردن pic.twitter.com/mrdbzintO8 — Mohammed A. Al-Ghoul (@Mohammed_Ghoul) June 21, 2018

دولة الرئيس سعد الحريري في عرس أخيه نور النعيمي بحضور والدته في الأردن pic.twitter.com/W24i3dL9uW — Mohammed A. Al-Ghoul (@Mohammed_Ghoul) June 21, 2018



