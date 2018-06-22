رحيل المحامية الإسرائيلية فيليسيا لانغر.. أبرز المدافعين عن حقوق الأسرى الفلسطينيين

“القدس العربي”: رحلت، مساء أمس الخميس، المحامية الإسرائيلية الألمانية فيليسيا لانغر، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمعروفة بدفاعها عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونعى نادي الأسير الفلسطيني لانغر التي توفيت في ألمانيا عن عمر ناهز الـ 87 عاما.

وقال نادي الأسير، في بيان أصدره، الجمعة، إن لانغر “تعتبر من أبرز المناصرين للحقوق الفلسطينية ومن أوائل المحامين الذين دافعوا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية. كما ساهمت في فضح انتهاكاته وجرائمه”.

وأشار النادي، في بيانه، إلى كتابات لانغر التي تحدثت فيها عن تجربتها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومن أشهرها كتاب “بأم عيني” ، الذي نشرته في بداية سبعينيات القرن الماضي، وقدمت من خلاله شهاداتها حول انتهاكات الاحتلال ونماذج من أصناف التعذيب الذي يمارس بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني أن الراحلة استمرت في دفاعها عن الفلسطينيين حتى آخر يوم في حياتها.