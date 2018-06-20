بعيدا عن البروتوكول.. سيجارة لودريان تخطف الأضواء من ماكرون -(فيديو)

باريس-”القدس العربي”-آدم جابر :

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه في تطبيق “انستنغرام ” مقطع فيديو قصير، جمعه بعدد من المقربين منه أثناء تناولهم لوجبة الغداء في أحد المطاعم الفرنسية؛ في مقدمتهم وزير الخارجية جان ايف لودريان، الذي لفت الأنظار بسيجارته.

وقد تم التقاط الفيديو بأحد مطاعم مدينة سانت مارين في منطقة النورماندي ، على هامش زيارة العمل التي قام بها الرئيس الفرنسي يوم الخميس المنصرم إلى هناك.

ويحرص الفريق الإعلامي للرئيس ماكرون، والذي تترأسه الشابة من أصول سنغالية سبيت انجاي-على نشر صور “طبيعية” للرئيس، كتلك التي نشرتها هذه الأخيرة قبل أيام، ويظهر فيها ماكرون وهو يحضر ويناقش مع فريقه مضمون أحد خطاباته. وقد تم تداول هذا الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.