الرئيس الشيشاني يمنح محمد صلاح حق المواطنة الشيشانية

غروزني: أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف النجم المصري محمد صلاح، حق المواطنة الشيشانية ليصبح مواطنا في الدولة تقديرا لما يقدمه في أوروبا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم لبت، مساء الجمعة، دعوة الرئيس قديروف لتناول العشاء في القصر الرئاسي.

وجاءت تلبية الدعوة من جانب البعثة قبل نهاية إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة المصرية مباشرة، غدا السبت، في طريقها إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي، الإثنين المقبل، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

واتهم ناشطون سياسيون روس الرئيس الشيشاني، الأسبوع الماضي، باستغلال صلاح لتحقيق مكاسب سياسية عبر التقاط الصور معه واستقباله في ملعب تدريب المنتخب المصري.

(وكالات)