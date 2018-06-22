البيت الأبيض: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدا استثنائيا وغير عادي

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية تظل تهديدا استثنائيا وغير عادي”، على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ لم تعد تشكل تهديدا نوويا.

وأصدرت إدارة ترامب إخطارا روتينيا للكونغرس يصف التهديد على أنه منطق لاستمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية.

وجاء في إعلان البيت الأبيض “إن وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية التى يمكن استخدامها في صنع الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية والإجراءات والسياسات التى تتبعها كوريا الشمالية التى لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن الوطني والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي”.

وكان ترامب قال لدى عودته من القمة التى عقدها في سنغافورة، الأسبوع الماضي، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ لم تعد تشكل تهديدا نوويا. وكتب على تويتر أن الجميع يشعر الآن أنه أكثر أمنا من اليوم الذى توليت فيه المنصب مشيرا إلى أن اللقاء مع كيم كان تجربة ممتعة وإيجابية.

ووقع ترامب وكيم بيانا مشتركا جاء فيه أن الولايات المتحدة ستمنح بيونغ يانغ ضمانات أمنية غير محددة بينما صرح كيم بالتزامه الراسخ الذى لا يتزعزع بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ولكن البيان لم يتضمن أي تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لهذه الوعود.