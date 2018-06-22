سيناتور أمريكي: ترامب لم يقدم معلومات كافية تبرهن صحة مزاعمه بشأن حظر السفر على مواطني دول مسلمة

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

قال السيناتور الأمريكي، كريس فان هولن، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعمت أمام الكونغرس والمحكمة العليا والشعب الأمريكي أن قرار حظر السفر لا يستهدف المسلمين بشكل غير عادل، وإنها ستقدم تنازلات وإعفاءات يتم إصدارها على أساس كل حالة. ولكنها، في الواقع، لم تقدم أي معلومات تساعد على التحقق من صحة هذه الادعاءات.

وأضاف كريس، في بيان، وصل “القدس العربي” نسخة منه، أنه أدرج تعديلا في مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ يتطلب الحصول على توضيحات من إدارة ترامب بشأن قرار حظر السفر قبل الموافقة على ميزانية وزارة الخارجية.

وسيتعين على إدارة ترامب تسليم تقرير إلى الكونغرس يتضمن عدد الطلبات الجديدة للتأشيرات، وعدد التأشيرات الموافق عليها والمرفوضة، وعدد التاشيرات المعلقة، مع كل قائمة مقسمة حسب البلد والتأشيرة والفئة.

وأقرت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ مشروع القانون مع التعديلات التى اقترحها كريس، وسيمول هذا القانون وزارة الخارجية والعمليات الخارجية ذات الصلة للسنة المالية 2019.

ويشترط مشروع القانون أيضا تضمين عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة، والذين تم منحهم تنازلا، وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على ترامب شرح التفاصيل بشأن إمكانية رفع الحظر ضد بلد معين.

وبموجب تعديل هولن، وهو ديمقراطي عن ولاية ميرلاند، ولد في باكستان، فإنه سيتم رفع السرية عن كل هذه التقارير التى يجب تقديمها إلى الكونغرس كل 90 يوما، ويتم نشرها بشكل علني عبر الإنترنت. ولا يزال مشروع قانون التمويل بحاجة إلى موافقة من قبل الدائرة التشريعية ومن ثم دمجه مع نسخة مجلس النواب.

وكان ترامب بعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة، وقع على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا دخول كل المهاجرين والزائرين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة. وتسبب القرار في فوضى بالمطارات ورفع قضايا عديدة مما دفع الإدارة الأمريكية في نهاية الأمر إلى استبداله بحظر آخر أضيق نطاقا إلى حد ما.