﻿العراق: البرلمان يسعى لتمديد ولايته بعد قرار العدّ اليدوي

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من مشرق ريسان: عقد مجلس النواب العراقي، جلسة طارئة، عصر أمس الجمعة، لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي بتّ بدستورية العدّ و الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، في وقت يجري الحديث عن «سعي سياسي» لتمديد عمر مجلس النواب الحالي، الذي ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إن الجلسة تناقش «تمديد عمر السلطة التشريعية، ليكون متوازياً مع عمر السلطة التنفيذية».

وأضاف أن «اللجنة القانونية باشرت بالقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب باستمرار عمل المجلس لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 أيار/ مايو 2018».

لكن الخبير القانوني طارق حرب أكد «عدم دستورية» إصدار مجلس النواب لأي قرار أو قانون بتمديد عمره القانوني.

في الموازاة، حمّل زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، رئيس الحكومة حيدر العبادي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مسؤولية الخروقات الانتخابية، عازياً السبب إلى «إدارتهم الفاشلة» للعملية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات صحافية له تناقلها عدد من وسائل الإعلام المحلية، أن «تحالف الفتح، ومنذ البداية، طالب بإجراء العد والفرز اليدوي لطمأنة الشركاء السياسيين والناخبين»، من دون تحديد ما إذا كانت العملية «جزئية» أو «شاملة».

في المقابل، أعلنت الحكومة العراقية التزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال سعد الحديثي المتحدث الإعلامي باسمها في بيان صحافي «نؤكد أن الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات».

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