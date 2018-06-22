﻿غموض في نتائج مباحثات الوفد الأمريكي حول «صفقة القرن»… وإسرائيل تصيب 206 فلسطينيين في غزة

غزة ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: أصيب 206 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة المستمرة للشهر الثالث بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن 120 من المصابين تم علاجهم في النقاط الطبية الميدانية المقامة في خيام العودة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل فيما تم نقل 86 مصابا إلى المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن من بين إجمالي المصابين 44 بالرصاص الحي، فيما وصفت حالة سبعة منهم بأنها خطيرة.

وأطلقت هيئة مسيرات العودة على فعاليات أمس «جمعة الوفاء للجرحى» ودعت إلى أوسع مشاركة شعبية في خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل.

وشوهد شبان فلسطينيون يقومون بقص أجزاء من السياج الفاصل ورفع العلم الفلسطيني عليه شرق مدينة غزة، فيما ردت قوات إسرائيلية متمركزة خلف السياج بإطلاق نار كثيف.

وقام شبان بإلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي ويطلق آخرون طائرات ورقية وبالونات حارقتين على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن تطوير منظومة جديدة لرصد الطائرات الورقية لغاية عمق 7 كيلومترات داخل حدود قطاع غزة وتحديد إحداثيات تلك الطائرات واتجاه سيرها بحسب حركة الرياح ومن ثم إطلاق طائرات مسيرة لاعتراضها وإسقاطها فوق القطاع.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً لمنظومة تصوير جديدة تقوم بتحديد موقع الطائرات الورقية واعتراضها عبر أشعة الليزر وإطلاق طائرات مسيرة تقوم بقطع خيوط الطائرات الورقية الحارقة، أما في حالات البالونات الحارقة، فيتم إسقاطها عبر الاصطدام بها، أو قطع حبالها بواسطة خيوط من الألمونيوم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أول أول أمس الأربعاء عن وفاة شاب في العشرينات من عمره متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة الشهر الماضي.

ورفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 131 منذ بدء احتجاجات مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتستهدف مسيرات العودة المطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وعلى مدى أربع ساعات امتد اللقاء بين «الثالوث الصهيوني» المسؤول عن العملية السياسية في الشرق الأوسط، في البيت الأبيض، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء اللقاء ليختم جولة شرق أوسطية للمبعوثين الأمريكيين، بدأت في العاصمة الأردنية عمان فالرياض والقاهرة.

وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب إن «الطرفين بحثا دفع عملية السلام قدما والتطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة».

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الاجتماع، الذي عُقد في مكتب نتنياهو في القدس، ناقش قضايا سياسية مهمة لمدة أربع ساعات. وكتب السفير الأمريكي في إسرائيل، فريدمان، الذي شارك في الاجتماع في «تويتر»: «لقاء عظيم بعد ظهر هذا اليوم (أمس) في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو».

وعلمت «القدس العربي» أن مبعوثي الإدارة الأمريكية طلبا من زعماء الدول العربية، بحث المقترحات التي قدمت لهم من أجل «إنهاء الصراع في الشرق الأوسط».

ويلاحظ أنه لم يصدر أي بيانات مشتركة حول هذه الاجتماعات. واكتفت الدول العربية بإصدار بيانات منفردة، جرى خلالها التأكيد على دعم للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

كذلك طلب مبعوثا الإدارة الأمريكية من الزعماء العرب دعم استمرار رعاية واشنطن الخاصة لعملية السلام بالشكل الذي كانت عليه قبل السادس من 6 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها.

وتؤكد المصادر الفلسطينية المطلعة أن هناك الكثير من الأمور التي طرحها مبعوثا واشنطن، لا تزال طي الكتمان، بطلب من أمريكا، وتشير إلى أن ذلك يظهره ابتعاد بيانات البيت الأبيض عن ذكر أي تفاصيل حول خطة «صفقة القرن»، وذكر تفاصيل الخطة، والاكتفاء بالحديث العام عن السلام، والإشارة إلى أن المباحثات ناقشت فكرة «المساعدة الإنسانية لغزة»، وهي خطة ترفضها القيادة الفلسطينية، وترى فيها مدخلا لتمرير مخططات فصل القطاع عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية المنشودة.

إلى ذلك ذكرت «هآرتس» أن محافل سياسية في العاصمة الأردنية أعربت عن قلقها إزاء بند في الخطة الأمريكية يمنح المملكة السعودية ودولا خليجية أخرى موطئ قدم في إدارة الحرم القدسي الشريف. وهذا المقترح الأمريكي يسحب الامتياز الأردني في الإشراف على الأوقاف الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملك الأردني عبد الله الثاني، في البيت الأبيض الإثنين المقبل، حيث سيناقشان القضايا التي تهم الجانبين، بما فيها عملية السلام.