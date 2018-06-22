﻿المدافع ستونز: الركلات الثابتة نقطة قوة انكلترا

ريبينو (روسيا) – رويترز: قال جون ستونز مدافع انكلترا إن منتخب بلاده سيحاول تكرار نجاحه في الركلات الثابتة عندما يواجه بنما في المباراة الثانية في المجموعة السابعة.

وجاء هدفا هاري كاين في الفوز 2-1 على تونس في المباراة الأولى بعد ركلتين ركنيتين وأشار ستونز إلى أن الفريق كان يركز على ذلك بالفعل. وأبلغ الصحفيين وهو يشرح كيف تريد انكلترا تكرار هذا النجاح: «عملنا على ذلك بشكل كبير لمدة يومين أو ثلاثة قبل المباراة وأتى ذلك ثماره. وجدنا في السجلات التي قمنا بدراستها أن العديد من الأهداف في البطولات الكبيرة تأتي من الركلات الثابتة وليس اللعب المفتوح». وجاء الهدف الأول عندما حول ستونز ركلة ركنية بضربة رأس أبعدها حارس تونس ليتابعها كين داخل المرمى. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع قفز المدافع هاري ماغواير أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية أرسلها كيران تريبيير وصلت إلى كين قائد انكلترا الذي هز الشباك بضربة رأس. ويمثل ماغواير وكين وستونز خطورة كبيرة في التمريرات العالية والركلات الثابتة التي ترى انكلترا أنها نقطة قوتها. وقال ستونز مدافع مانشستر سيتي: «نحاول الاستفادة من نقطة قوتنا. نملك العديد من اللاعبين أصحاب ضربات رأس قوية. تسجيل هدفين بهذه الطريقة (كانت مكافأة) على العمل الذي قمنا به في التدريبات». وجاء هدفا كاين على النقيض من خطة المدرب السابق روي هودجسون الغريبة في بطولة اوروبا 2016 عندما أصر على تنفيذ مهاجم توتنهام للركلات الركنية.