﻿مبابي: اللعب والتسجيل في المونديال حلم لي!

إيكاترنبورغ (روسيا) – د ب أ: أبدى المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، سعادته البالغة بالهدف الذي قاد به منتخب بلاده للفوز على منتخب بيرو والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في روسيا.

وارتدى مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34، التي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة، ليقود منتخب «الديوك» للصعود إلى دور الستة عشر في المونديال الروسي. وبهذا الهدف، أصبح مبابي على موعد مع التاريخ، بعدما بات أصغر لاعب فرنسا يهز الشباك في كأس العالم. وضرب مبابي، الذي يبلغ 19 عاما وستة أشهر ويوم واحد، الرقم القياسي السابق، الذي كان يحمله ديفيد تريزيغيه، كأصغر لاعب يسجل أهدافا في كأس العالم. وكان تريزيغيه أحرز هدفا خلال فوز المنتخب الفرنسي على نظيره السعودي 4/صفر في نسخة البطولة التي أقيمت بفرنسا عام 1998، حيث كان يبلغ عمره آنذاك 20 عاما و246 يوما. قال مبابي، الذي حصل على جائزة «رجل المباراة» عقب اللقاء: «كنت سعيدا للغاية بتسجيل الهدف… اللعب وهز الشباك في كأس العالم بمثابة حلم بالنسبة لي». وارتفع رصيد فرنسا إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، لتصعد رسميا للدور الثاني، بدون النظر لنتيجة لقائها الأخير في المجموعة أمام الدنمارك، صاحبة المركز الثاني بأربع نقاط، الثلاثاء المقبل.